Andreia Rodrigues em ação solidária no Dia Mundial do Animal

No âmbito da celebração do Dia Mundial do Animal, a 4 de outubro, a L’Agence reuniu a apresentadora Andreia Rodrigues e o modelo Tiago Carreira, para uma ação solidária na associação SOS Animal, em Lisboa. A ação consistiu na doação de bens à SOS Animal, tais como sacos de comida para cães e gatos, adultos e bebés (latas, saquetas e ração); camas e alcofas; mantas e cobertores; sacos de areia para gato; e produtos de limpeza. Para além dos donativos, a manhã da passada sexta-feira foi também de convívio entre os embaixadores da associação, Andreia Rodrigues e Tiago Carreira e […]