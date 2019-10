Andreia Rodrigues fala sobre as dificuldades da maternidade

NTV Hoje às 15:20, atualizado às 15:20 Facebook

Andreia Rodrigues afirmou, durante uma entrevista no programa “Alô Portugal”, que a maternidade não é “cor-de-rosa”, principalmente no pós-parto. Um ano após o nascimento da primeira filha, Alice, a apresentadora da SIC abordou as dificuldades que sentiu durante a maternidade, entre elas a amamentação e a privação do sono. “É extremamente desafiante e tem todas as cores. Há dias em que não tem nada de cor-de-rosa”, realçou. “Amo a minha filha de uma forma incondicional. […] Tem uma série de coisas incríveis, mas também tem muitas dificuldades. A privação de sono é terrível”, disse. Andreia Rodrigues revelou que a amamentação […]