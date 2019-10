Angelina Jolie fala sobre divórcio com Brad Pitt

NTV Hoje às 15:50, atualizado às 15:52 Facebook

Twitter

Partilhar

Três anos após o divórcio com Brad Pitt, Angelina Jolie revelou, durante uma entrevista à revista francesa “Madame Figaro”, que sentiu uma “profunda e genuína tristeza”. A atriz confessou à publicação internacional que se sentiu perdida com o fim do relacionamento de 12 anos com o ator. Atualmente, a intérprete garantiu que está numa fase de transição. “Não sei qual é o meu destino, mas estou convencida de que estou num período de transição, como um retorno às minhas raízes, um retorno a mim mesma. Porque perdi-me um pouco”, admitiu. “Senti uma profunda e genuína tristeza, fiquei ferida. Por outro […]