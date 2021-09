Angelina Jolie soma mais acusações contra Harvey Weinstein

Sara Oliveira Hoje às 19:13 Facebook

Atriz revela que foi assediada pelo ex-produtor e que recusou participar "O aviador" por sua causa.

A pretexto do seu novo livro, "Know your rights", Angelina Jolie abordou em entrevista a "The Guardian" vários assuntos, recordando um episódio desagradável com o ex-produtor de cinema Harvey Weinstein, que está preso por abusos sexuais. Por saber que teria que lidar com a sua presença, admite que, em 2004, recusou participar no filme "O aviador", de Martin Scorsese. "Nunca mais me associei ou trabalhei com ele. Foi difícil para mim quando Brad [Pitt, com quem esteve casada] o fez", assumiu.

Foi no início da carreira, aos 21 anos, que a atriz viveu uma situação que a traumatizou. "Se você sair da sala, você acha que ele tentou, mas não tentou, certo? A verdade é que a tentativa e a experiência da tentativa é uma agressão." Angelina Jolie diz que se manteve longe e contou com a ajuda do primeiro marido, Jonny Lee Miller, "para espalhar a palavra" para que outras mulheres não ficassem sozinhas com ele.

Harvey Weinstein reagiu através de um comunicado, refutando as acusações de assédio ou "tentativa de". "É totalmente mentira e um golpe de publicidade. És a Angelina Jolie. Tenho a certeza de que todos os homens e mulheres do mundo mostram interesse em ti. O mundo todo está a assediar-te?", atirou, sugerindo que foi tudo manobra para promover o livro.

Jolie não se estendeu mais no tema. A obra agora lançada, "Know your rights" ("Conheça os seus direitos"), escrita com a advogada dos direitos da criança Geraldine Van Bueren QC, foca-se precisamente nos os direitos que as crianças possuem de acordo com a convenção da ONU. Neste trabalho também dá conselhos e discute a urgência de que estes direitos sejam garantidos.

A própria vida inspirou o livro, inclusive "uma experiência nos Estados Unidos" com os filhos em que sentiu urgência que as crianças sejam apoiadas. Tal como quando estava casada com Brad Pitt, a quem acusou de violência doméstica, como confirmou, sem detalhar, por ainda decorrer o processo quanto às responsabilidades parentais sobre Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox, e Vivienne.