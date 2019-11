Ângelo Rodrigues brinca com o seu estado físico debilitado

NTV Hoje às 17:00, atualizado às 17:18 Facebook

Ângelo Rodrigues não tem qualquer problema em brincar com o seu estado de saúde depois de ter estado internado no Hospital Garcia de Orta devido a uma infeção na perna. O ator da SIC encontra-se em fase de fisioterapia após ter recebido alta hospitalar no final de outubro. Se o corpo está num período de recuperação, a sua disposição está melhor do que nunca, tal como mostra o intérprete. No InstaStories, ferramenta da rede social Instagram, o profissional da estação de Paço de Arcos publicou uma fotografia de um meme a brincar com a sua situação que encontrou na Internet. […]