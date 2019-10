Ângelo Rodrigues empolgado com a recuperação

NTV Hoje às 12:00, atualizado às 12:23 Facebook

Twitter

Partilhar

Dois dias depois de ter recebido alta médica, o ator voltou ao Instagram para mostrar o seu positivismo. Após dois meses internado no hospital Garcia de Orta, em Almada, na sequência de uma infeção na perna esquerda, Ângelo Rodrigues teve alta e, desde então, não tem largado os seus seguidores. Nesta sexta-feira o “Bruno” da série da SIC “Golpe de Sorte” enviou uma mensagem de positivismo nas redes sociais, recordando uma foto na qual estava dentro de uma piscina. View this post on Instagram O resultado – e o lugar – ainda não são estes, mas para lá caminham. Só […]