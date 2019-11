Ângelo Rodrigues goza com a pesquisa da sua morte

NTV Hoje às 10:24, atualizado às 10:29 Facebook

Twitter

Partilhar

Ângelo Rodrigues brincou com o facto de as pessoas nos últimos tempos terem pesquisado no Google sobre a sua morte. O ator esteve internado no Hospital Garcia de Orta, em Almada, devido a uma infeção, desde final do mês de agosto. Durante este período, as pessoas pesquisaram muito sobre o ator e a sua morte. “Isto ultrapassa o domínio da minha compreensão terrena”, disse o intérprete da SIC no InstaStories, ferramenta do Instagram. “Mas acho graça continuar a escrever-vos do além. Entretanto, deixem-me só falecer em paz”, terminou. A agência, que representa Ângelo Rodrigues, enviou um comunicado às redação no […]