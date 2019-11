Ângelo Rodrigues revela melhorias na recuperação

NTV Hoje às 12:00, atualizado às 12:02 Facebook

Ângelo Rodrigues revelou estar a recuperar depois de ter estado internado no Hospital Garcia de Orta, devido a uma infeção na perna. O ator admitiu, em declarações à revista “TV Mais”, estar confiante quando à recuperação e revelou que, atualmente, apenas precisa de uma muleta para se deslocar, dois meses após receber alta médica na unidade de saúde em Almada. Ângelo Rodrigues revelou ainda que acredita que com a fisioterapia irá recuperar totalmente e ultrapassar todas as mazelas da perna esquerda. “Ao contrário do que as pessoas pensam, está a correr bem”, explicou à mesma publicação, revelando que irá mostrar […]