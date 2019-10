Ângelo Rodrigues submetido a segunda operação médica

NTV Hoje às 11:02, atualizado às 11:03 Facebook

Twitter

Partilhar

Ângelo Rodrigues foi submetido a uma operação pela segunda vez desde que foi internado no hospital Garcia de Orta, em Almada, a 26 de agosto. Depois de a imprensa ter avançado a existência de uma nova cirurgia, eis que surge a confirmação, através de um comunicado, por parte da agência de gestão de carreira do ator. “Vimos por este meio informar que, correu bem a segunda e última intervenção cirúrgica de reconstrução de parte da perna esquerda do ator Ângelo Rodrigues”, pode ler-se no comunicado enviado às redações. De acordo com a informação, o intérprete da SIC foi operado a […]