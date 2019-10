Ângelo Rodrigues vai ter alta ainda esta semana

Sara Oliveira Hoje às 19:28 Facebook

"O Ângelo [Rodrigues] sai esta semana do hospital", confirmou a Glam, a agência que representa o ator, acrescentando ainda não ter data certa para a alta do hospital Garcia de Orta, onde foi internado a 22 de agosto com uma infeção grave na perna esquerda.

Segundo a mesma fonte, o artista continuará a fazer fisioterapia, num processo que pode estender-se por um ano. Além da necessidade de recuperar a massa muscular, há que reaprender a caminhar. Resta saber se a recuperação será na margem sul, onde vive com amigos na Charneca da Caparica, ou com a família, em Vila Nova de Gaia.

Ao JN, um amigo garantiu que Ângelo "está mais animado com a ideia de ir para casa e só quer ficar bem". "Ele tem consciência do que lhe aconteceu e da sua gravidade", acrescentou.

Recorde-se que o também dj lutou contra uma septicemia e chegou a correr risco de vida. Ainda nessa fase, foi operado quatro vezes e, já depois de contratada a infeção, voltou ao bloco operatório por duas vezes para se submeter a cirurgias de reconstrução da perna lesada. Em toda a fase mais complicada, contou com o apoio da mãe, Teresa Araújo, e da irmã, Mariana, e de amigos, entre os a apresentadora Iva Domingues, com que viveu uma longa união de facto.

Injeções de testosterona terão estado na origem do problema que colocou Ângelo Rodrigues, de 32 anos, às portas da morte, relançando o debate sobre o uso desregrado de esteróides principalmente em ginásios.