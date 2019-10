Ângelo Rodrigues volta às redes sociais "ressuscitado e mais forte do que nunca"

Sara Oliveira Hoje às 21:59 Facebook

Poucas horas após ter tido alta hospitalar, Ângelo Rodrigues parece retomar a normalidade e deu um ar da sua graça nas redes sociais, brincando com as notícias que o deram como morto.

"Ressuscitado e mais forte do que nunca. Obrigado por me fazerem acreditar que esta caminhada continua a fazer sentido juntos", escreveu o ator na legenda de duas imagens, uma delas em que se mostra com a pulseira do hospital.

Ângelo, de 32 anos, colocou "Heaven" (céu) como localização, deixando perceber que já está ao corrente das notícias que foram saindo sobre o seu estado de saúde, enquanto esteve internado no hospital Garcia de Orta, em Almada, devido a uma infeção generalizada. Entre elas, uma que o dava como falecido.

Pouco mais de dois meses depois de ser internado de urgência, o artista está de volta a casa e ao humor que sempre o caracterizou, apesar de ter ainda o plano de fisioterapia pela frente para ficar totalmente recuperado. Para já, caminha com o auxílio de muletas.

Após as publicações, Ângelo Rodrigues contou com centenas de manifestações de apoio e o companheiro de casa, Tiago Paiva, voltou a lembrar que ele ainda deve "os 11 euros da empregada".