Anitta indignada com a organização do Rock in Rio

A cantora brasileira Anitta recorreu ao Twitter para expressar a frustração que sentiu no Rock In Rio, alegando que os artistas que não são estrangeiros não são tratados com respeito.

"Não piso este festival nunca mais", foram as palavras escritas por Anitta na sua conta do Twitter, nesta segunda-feira. A cantora desabafou num longo texto o que passou nos bastidores do festival.

A mais recente edição do festival de musica Rock in Rio teve lugar no Rio de Janeiro e acabou dia 11. Um dia depois da data final, a cantora de funk deu uso às suas redes sociais onde acusou a produção de não tratar os cantores brasileiros com o mesmo respeito com que trata os estrangeiros.

Muitos fãs ainda especularam que o motivo do descontentamento se tratava de uma antiga discussão que mantém com a cantora Ludmilla, mas Anitta negou tudo afirmando que o seu profissionalismo não intervém com os problemas pessoais. Sobre a colega, disse mesmo que Ludmilla merecia também mais respeita da organização, com um lugar de maior destaque no evento.

Na nota publicada pela cantora, a brasileira garante que apenas veio atuar no Rock in Rio Lisboa, que decorreu em junho, por respeito aos fãs que a esperavam.

Apesar do seu descontentamento, a artista acredita que o funk ainda continuará a ecoar nos palcos do festival, não através dela, mas sim dos diversos artistas que partilham o mesmo estilo musical.