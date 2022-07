Anitta mostra-se no hospital após regresso ao Brasil

Sara Oliveira Hoje às 09:01, atualizado às 09:34 Facebook

À espera de ser operada por causa da endometriose, cantora deixou-se ver numa cama hospitalar. Sem explicar o motivo, Anitta publicou uma fotografia com "o melhor enfermeiro ao lado", ou seja o namorado, Murda Beatz, revelando estar também acompanhada pela amiga Gkay.

Depois da digressão pela Europa, que terminou domingo em Vila Nova de Gaia, Larissa de Macedo Machado, a famosa Anitta, regressou ao Brasil, onde se mostrou, há poucas horas, no hospital.

"O melhor enfermeiro", escreveu a cantora na legenda da fotografia em que se mostra com a bata hospitalar e o namorado, o artista canadiano Murda Beatz, ao lado. Sem revelar os motivos do internamento, não escondeu estar combalida.

Num vídeo, sublinhou ainda a presença da influenciadora Gkay. "A melhor amiga que se pode ter no hospital", notou, enquanto a também atriz dançava de forma divertida pelo quarto.

"Pai e filha apoiando a mami no hospital", brincou Gkay, a propósito de uma imagem que partilhou, na qual surge deitada entre Anitta e Murda Beatz. Antes, tinha avisado os seguidores que ia estar sumida, prometendo dar novidades sobre o ocorrido, garantindo contudo que "está tudo bem".

Há cerca de uma semana e meia, Anitta surpreendeu ao revelar que, em junho, lhe foi diagnosticada endometriose e que estava à espera de ser operada. Adiantou que, após a cirurgia, teria que parar um mês, mas esta ida ao hospital ainda não será esse momento.

Ainda em Portugal, antes e depois da atuação no Meo Marés Vivas, no domingo, em Vila Nova de Gaia, a intérprete de "Show das poderosas" confessou cansaço após 11 shows somados pela Europa, quase sem tempo para dormir direito.

"Aqui pensando em quantas vezes o auge da exaustão me fez reclamar da tour da Europa. Chorei de desespero um dia no chuveiro de tanto cansaço. Estava aqui editando os vídeos dos shows, e só então realizei o quão inacreditável é. Nunca mais repito isso na vida porque realmente nada no mundo vale a nossa saúde ser levada a exaustão assim", explicou.

Recorde-se que, em 2019, a cantora sofreu um burnout, um estado que pode acarretar várias consequências físicas e emocionais. Além disso, há nove anos que lida com dores que só agora soube serem provocadas pela endometriose, mesmo que, em palco, pareça esquecer isso tudo com as suas arrojadas coreografias.

No site oficial da artista estão agendados os próximos espetáculos para 19 de agosto, em São Paulo, e 20 de agosto, no Rio de Janeiro, ou seja, só daqui a um mês.