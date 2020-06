Aniversário de Isabel II ensombrado por polémicas na família real

Rui Pedro Pereira Ontem às 22:06 Facebook

Depois do envolvimento de André num escândalo sexual, agora é Meghan Markle que está acusada de roubar as joias de Diana.

Um aniversário marcado pela polémica. Apesar de ter feito anos em abril, só agora a rainha Isabel II de Inglaterra conseguiu celebrar os seus 94 anos, uma vez que a cerimónia foi adiada por causa do mau tempo no Reino Unido.

A monarca teve, este fim de semana, uma cerimónia militar fechada no Castelo de Windsor, devido ao distanciamento a que está obrigada desde o início da pandemia de covid-19.

Esta data de anos é particularmente atribulada para a mulher que está no trono inglês desde 2 de junho de 1953, por todas as polémicas surgidas à volta da Casa Real: os tabloides britânicos revelam que Camila, a mulher do príncipe Carlos, o primeiro na linha de sucessão, quer "assumir responsabilidades de cogovernante", enquanto a ainda monarca lida com a debilidade física do marido, Filipe, que completou 99 anos no dia 10 de junho.

Os filhos e os netos também causam preocupações. André continua a defender-se do alegado envolvimento no escândalo sexual que atirou para trás das grades o magnata americano Jefrey Epstein, enquanto o neto mais novo, Harry, prescindiu dos títulos reais para se mudar com a mulher, Meghan Markle, e o filho Archie para Los Angeles, nos Estados Unidos.

Agora é a ex-duquesa de Sussex a dar dores de cabeça a Isabel II: Meghan foi acusada, nos últimos dias, de ter "roubado" as joias da princesa Diana. Um roubo entre aspas, porque a ex-atriz norte-americana teve direito à posse das joias, avaliadas em nove milhões de euros, enquanto residiu em Inglaterra, mas ainda não as devolveu desde que voltou aos Estados Unidos.