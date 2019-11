Anjos celebram 20 anos e Miguel Costa mostra-se rendido

NTV Hoje às 16:00, atualizado às 16:16 Facebook

Os manos Rosado deram esta sexta-feira à noite um concerto esgotado no Campo Pequeno para assinalar os 20 anos de carreira. O ator Miguel Costa não perdeu o espetáculo. Uma noite memorável. Foi assim, nesta sexta-feira, no Campo Pequeno, em Lisboa, a sala escolhida pelos Anjos para celebrarem, em concerto, os 20 anos de carreira. Os famosos não faltaram, entre eles Miguel Costa, o ator que, recentemente, entrou na novela da SIC “Alma e Coração”. View this post on Instagram O Nelson e o Sérgio são super talentosos e profissionais exemplares. Têm das músicas que mais dancei na minha vida. […]