António Oliveira e Isabel Fernandes: uma paixão que dá frutos

Antigo selecionador e a mulher juntaram amigos em Matosinhos para apresentar novos vinhos e azeites, em homenagem às mulheres

Longe dos relvados, onde acrescentou páginas à História do futebol como jogador, treinador e selecionador nacional, António Oliveira investe agora na vitivinicultura. Uma paixão que descobriu ao lado da mulher, Isabel Fernandes, e que começou a dar frutos há sete anos, depois de adquirirem a Quinta da Manuela, em Barqueiros, Mesão-Frio, no Douro.

O casal tem uma quinta também no Dão, onde nasceu o vinho e o azeite Magal, ontem apresentado num almoço entre amigos em Matosinhos. "Só estou aqui para receber, pois o dia é para as mulheres e a Isabel é que deve falar", afirmou António Oliveira, até porque a novidade é assumidamente uma homenagem ao universo feminino.

Como contou Isabel Fernandes, a nova marca surgiu "numa das muitas conversas com o amigo José Gomes" sobre as características da quinta de Vila Nova de Tazem, em Gouveia. "Ele sugeriu Magal. Eu gostei e quando soube que era o nome da sua mãe, Maria Gomes Alves, tudo começou a fazer sentido", recordou.

Sempre junto, o casal tem despertado para outros amores, formando uma equipa de sucesso e que está "a criar um projeto para a família", como ainda destacou Isabel. Orgulhosa, partilhou que um dos netos mais novos, David, já conta os dias para as vindimas.

O evento de lançamento contou com a presença de várias caras conhecidas, como o empresário Manuel Serrão, o presidente da Associação Comercial do Porto, Nuno Botelho, e o jornalista Gabriel Alves. Também se destacou a família que inspirou os néctares do Dão e com quem António Oliveira partilhou o protagonismo. Vasco e Pedro Oliveira , filhos de António Oliveira, juntaram-se, reforçando o espírito de união que tem marcado pontos nas apostas do pai em diferentes áreas.