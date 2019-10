António Raminhos assinala aniversário da filha com momento hilariante

NTV Hoje às 22:00, atualizado às 22:36 Facebook

António Raminhos assinalou publicamente o sétimo aniversária da filha, Maria Inês, com um momento divertido. A filha do humorista completou sete anos, na quarta-feira, e para celebrar a data especial, António Raminhos partilhou um vídeo de Maria Inês, no perfil de Instagram, no qual a mostrava a brincar às escondidas. “Ontem a Maria Inês fez anos e sempre foi a maior a jogar às escondidas”, escreveu na descrição da publicação. Além de Maria Inês, António Raminhos é pai de Maria Rita, de nove anos, e Maria Leonor, de três anos, furto da relação com Catarina Raminhos. TEXTO: Mariana Capante LEIA […]