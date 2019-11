António Raminhos brinca com gravidez de Cláudia Vieira

NTV Hoje às 21:30, atualizado às 21:57 Facebook

António Raminhos brincou, esta quinta-feira, com a gravidez de Cláudia Vieira, que está à espera de uma menina, Caetana, fruto do namoro com João Alves. O humorista e a atriz marcaram presença num evento da marca Adidas. Ao chegar perto da intérprete da SIC, o comediante fez questão de fazer uma brincadeira para os seguidores. “Estamos muito felizes, obrigado pelo apoio!” escreveu António Raminhos no perfil de Instagram, fazendo alusão à “barriguinha” de Cláudia Vieira como se a bebé fosse de ambos. View this post on Instagram Estamos muito felizes, obrigado pelo apoio! @claudiavieiraoficial A post shared by António Raminhos […]