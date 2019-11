António Sala fala sobre cirurgia cardíaca do filho

NTV Hoje às 18:00, atualizado às 18:02 Facebook

António Sala falou sobre a cirurgia cardíaca a que o seu filho foi submetido e agradeceu a todas as pessoas que enviaram mensagens de apoio. O locutor recorreu ao perfil de Instagram par avisar os seus seguidores de que a operação médica a que o seu filho Miguel fez ao coração correu bem e que este está a recuperar de forma “serena” “Muito obrigado em nome do meu filho e de toda a nossa família, pelo cuidado e apoio dado por tantos Amigos”, começou por escrever António Sala no perfil de Facebook. Muito obrigado em nome do meu filho e […]