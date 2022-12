Anulado julgamento de agressão sexual do ator Danny Masterson

JN/Agências Hoje às 00:58 Facebook

O julgamento do ator norte-americano Danny Masterson, conhecido por ter participado na série "That'70s Show" e acusado de três agressões sexuais, foi anulado depois de o júri ter entrado num impasse.

"Acho que os jurados estão num impasse irremediável", declarou a juíza do Tribunal Superior de Los Angeles, Charlaine F. Olmedo.

Os jurados disseram que votaram sete vezes na terça e na quarta-feira sem conseguir chegar a um consenso em nenhuma das três acusações.

Apenas dois jurados votaram pela condenação na primeira acusação, quatro votaram pela condenação na segunda acusação e cinco votaram pela condenação na terceira acusação.

Os jurados foram forçados a iniciar as deliberações do zero na segunda-feira, quando dois tiveram de ser demitidos após contraírem covis-19. Deliberaram por dois dias, mas não conseguiram chegar a conclusões.

O resultado foi uma série contrariedade para os procuradores e para as três mulheres que disseram estar a procurar por justiça há muito tempo.

Charlaine F. Olmedo havia ordenando que os jurados parassem na semana do feriado do Dia de Ação de Graças e continuassem a deliberar depois.

Em 18 de novembro, os jurados já tinham dito que não poderiam chegar a consenso sobre as alegações de agressão sexual após um julgamento de um mês em que a Igreja da Cientologia desempenhou um papel auxiliar.

Masterson, de 46 anos, foi acusado de agressão sexual por três mulheres, incluindo uma ex-namorada, na sua casa em Hollywood Hills entre 2001 e 2003.

O ator declarou-se inocente e o seu advogado disse que os atos foram todos consensuais.

Todas as três mulheres eram membros da Igreja da Cientologia na época, enquanto Masterson continua a fazer parte.