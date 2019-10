Aos 65 anos, Dennis Quaid está noivo pela quarta vez

NTV Hoje às 14:00, atualizado às 14:13 Facebook

Dennis Quaid está noivo pela quarta vez. O ator pediu em casamento a namorada, Laura Savoie, durante uma viagem a Turtle Bay, no Havai. O intérprete, de 65 anos, e a companheira, de 26, decidiram que está na altura de oficializar a relação amorosa. A boa-nova foi dividida com os seguidores do casal na rede social Twitter. “Foi no ponto mais a norte de Oahu, em Turtle Bay. Foi meio espontâneo. Foi uma surpresa”, começou por contar Dennis Quaid, explicando os detalhes do momento de seguida. “Tinha o anel no bolso. Foi um plano de um mês e meio… Eu […]