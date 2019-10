Aos 75 anos, Lili Caneças assinala Dia Mundial da Terceira Idade

NTV Hoje às 21:30, atualizado às 21:52 Facebook

Dia 28 de outubro celebra-se o Dia Mundial da Terceira Idade e Lili Caneças assinalou a data nas redes sociais. A socialite publicou, esta segunda-feira, um texto no perfil de Instagram, no qual afirma que “a idade é um estado de espírito” e, apesar de “todos os problemas” pelos quais passou ao longo de 75 anos, continua “a gostar muito da vida”. “No Dia Mundial da Terceira Idade, não podia deixar de dizer que a idade é um estado de espírito, com todos os problemas, doenças, tragédias, pelas quais já passei, aos 75 anos continuo a gostar muito da vida, […]