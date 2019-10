Após ver a casa ser invadida, Kylie Jenner pede ordem de restrição contra fã

NTV Hoje às 15:30, atualizado às 15:53 Facebook

Twitter

Partilhar

Kylie Jenner entrou, esta terça-feira, com uma ordem de restrição contra um fã que invadiu a sua residência em Los Angeles, Estados Unidos. Um homem conseguiu passar pelos seguranças da propriedade da socialite, sendo retirado mais tarde do condomínio pelos guarda-costas e detido pelas autoridades, de acordo com a imprensa internacional. Perante esta invasão, Kylie Jenner entrou com uma ordem de restrição contra o fã. A empresária não se encontrava em casa. Contudo, ficou preocupada pela segurança da filha, Stormi, de um ano. Até à data, não houver qualquer declaração oficial por parte de Kylie Jenner. TEXTO: Mariana Capante LEIA […]