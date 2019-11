Apresentador Gugu Liberato morreu após acidente dentro de casa

NTV Hoje às 10:13, atualizado às 10:38 Facebook

Gugu Liberato morreu, esta sexta-feira, após um acidente dentro de casa. O apresentador brasileiro tinha 60 anos. O comunicador estava longe do Brasil porque tinha viajado até a Orlando, nos Estados Unidos. Gugu Liberato deu uma queda de quatro metros em casa e ficou com ferimentos na cabeça. O profissional de televisão ainda foi internado nos cuidados intensivo, mas não resistiu e teve uma morte cerebral. A notícia foi confirmada pela família que emitiu um comunicado oficial. “Este é um momento que jamais imaginamos viver. Com profunda tristeza, familiares comunicam o falecimento do pai, irmão, filho, amigo, empresário, jornalista e […]