Apresentadora Carina Caldeira já é mãe de um menino

Horas após ter entrado no hospital para "ver como está o bebé", Carina Caldeira foi mãe pela segunda vez, agora de um menino, que se junta a Constança. "E o nosso Francisco decidiu nascer mais cedo", partilhou a apresentadora.

"Estamos a rebentar de amor", confessou Carina Caldeira, após dar as boas-vindas ao segundo filho, ainda na sala de partos, com o bebé no peito e o marido, Francisco Cardia, por perto. O que parecia ser apenas uma ida ao hospital, para realizar mais uma cardiotocografia (CTG), no final da gestação, acabou por antecipar a felicidade da apresentadora em ter um novo filho nos braços.

"E o nosso Francisco decidiu nascer mais cedo, 05-06 -2023, não podíamos estar mais felizes e gratos", partilhou nas redes sociais Carina Caldeira, que é também mãe de Constança, de dois anos, fruto do casamento com Francisco, de quem o recém-nascido herdou o nome.

A comunicadora, de 40 anos, aproveitou a novidade para agradecer à equipa que "fez uma cesariana mágica de sonho" e ao amigo Norberto Pinto Ferreira, "por estar sempre presente".