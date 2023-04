Ariana Grande pede gentileza nos comentários sobre o corpo

Daniela Tender Hoje às 20:41 Facebook

A perda de peso da cantora norte-americana Ariana Grande suscitou diversos comentários de fãs. A artista clama por gentileza e afirma que agora é mais saudável.

Após alguns comentários sobre a mais recente perda de peso de Ariana Grande, a cantora esclareceu os fãs, num vídeo para o TikTok, que estava a ser comparada com a "versão menos saudável" do seu corpo.

"O corpo com que têm vindo a comparar ao meu corpo atual era a minha versão menos saudável", explica a cantora, citada pela BBC, acrescentando que estava a "tomar muitos antidepressivos, a beber e a comer mal". Segundo a artista de 29 anos, o "aspeto saudável" que lhe era atribuída na altura estava errado e realça que "um aspeto saudável pode ser diferente". A artista acrescentou ainda que "nunca se sabe o que cada pessoa está a passar", pedindo para que "sejam mais gentis uns com os outros".

A cantora e atriz, conhecida por sucessos como "One Last Time" e "Thank U Next", enfatiza que "existem muitos tipos diferentes de beleza", sugerindo aos fãs que evitem fazer comentários "bem-intencionados" sobre a aparência das pessoas.

A estrela norte-americana já havia falado publicamente sobre a "ansiedade" e problemas de saúde mental que teve após o atentado na Manchester Arena, quando um homem-bomba matou 22 pessoas durante o espetáculo em maio de 2017. "Devemos ter como objetivo ser mais seguros e mantermo-nos uns aos outros mais seguros".

Na terça-feira, alguns utilizadores do TikTok criticaram os comentários sobre a aparência dos corpos de famosos. "Selena Gomez e Ariana Grande não deveriam ter de ir para uma rede social explicar o ganho ou perda de peso por causa de críticas repugnantes", lê-se num dos comentários, onde se acrescenta que "é desagradável, cruel e injusto".