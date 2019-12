As festas da realeza europeia

Sara oliveira Hoje às 09:15 Facebook

Twitter

Partilhar

Como é há muito costume da época, a maioria das casas reais europeias já partilharam os desejos de boas-festas com postais personalizados, a maioria dos quais com as respetivas famílias reunidas.

Em Espanha, os reis Felipe e Letizia ilustraram a sua mensagem de Natal com uma imagem em que surgem com as filhas, a princesa Leonor e a infanta Sofia, tirada na entrega de prémios Princesa das Astúrias. Já os reis eméritos, Juan Carlos e Sofia, elegeram um retrato dos dois captado em Sanxenxo.

Em Inglaterra, o príncipe William e Kate usaram o Twitter para divulgar o postal deste ano, através do qual é possível ver como os filhos, George, Charlotte e Louis estão crescidos. Num ambiente alusivo à quadra, os príncipes da Dinamarca, Frederick e Mary, posaram com os filhos, Christian, Isabella, Vincent e Josephine.

Na Noruega, os reis Harald e Sonja fotografaram-se com os príncipes Haakon e Mette-Marit e os filhos destes, Sverre Magnus e Ingrid Alexandra, em dois momentos, um deles com um bolo de gengibre em destaque.