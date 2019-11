As juras de amor de José Condessa a Bárbara Branco

NTV Hoje às 12:10, atualizado às 12:15 Facebook

José Condessa está no Brasil a trabalhar, no entanto, não deixa de estar atento à sua namorada, Bárbara Branco, que se estreou, esta quarta-feira, com a peça Lulu. O ator mudou-se, há dois meses, para o país irmão para participar num novo projeto da Globo. A quilómetros de distância de Portugal, o intérprete fez questão de assinalar um momento muito importante na carreira profissional da companheira. “Hoje é um dia importante para ti. Um dia que ficará na memória de muitos por muito muito tempo. Começas hoje a dar vida à Lulu, e que pena tenho de não poder ver-te […]