As mais jovens futuras rainhas estão em Londres para a coroação de Carlos

Sara Oliveira Hoje às 20:12 Facebook

Twitter

Partilhar

Princesas Catharina-Amalia da Holanda e Elisabeth da Bélgica juntam-se a figuras de Estado estrangeiras na receção no Palácio de Buckingham.

O grande dia é já este sábado, com a coroação de Carlos III como rei de Inglaterra, mas, hoje esta sexta-feira à noite, a receção no Palácio de Buckingham já faz história. Entre os convidados, está confirmada a presença das princesas Catharina-Amalia dos Países Baixos e Elisabeth da Bélgica, que representarão a nova geração de herdeiros da monarquia europeia.

As duas futuras rainhas juntam-se a importantes figuras de Estado e outros representantes da realeza no jantar exclusivo. Horas antes de serem coroados reis de Inglaterra, Carlos III e Camilla darão as boas-vindas aos estrangeiros que se deslocaram a Londres para o grande dia.

PUB

O novo monarca limitou os convites as 2.200 pessoas, o que significa que cada casa real recebeu apenas dois convites. Dessa forma, na receção, Catharina-Amalia, de 19 anos, acompanhará a avó, a antiga rainha Beatriz da Holanda.

No entanto, sábado, os pais, Guilherme e Máxima, é que estarão na Abadia de Westminster. Já Elisabeth, de 21 anos, irá com o pai, o rei Filipe da Bélgica, que na coroação terá a mulher, Matilde, ao seu lado.

Para as duas jovens, o acontecimento é marcante pois também subirão ao trono um dia e, entretanto, terão oportunidade de conviver com a princesa Victoria e o príncipe William, também eles os primeiros na linha à sucessão ao trono da Suécia e do Reino Unido, respetivamente.

Além disso, Catharina-Amalia dos Países Baixos e Elisabeth da Bélgica são as mais jovens herdeiras presentes, emprestando frescura e colorido à receção. (ver mais notícias da Coração nas páginas 28 e 29).