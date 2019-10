As melhores fotografias do Instagram da noiva do “Casados” Marta Rangel

NTV Hoje às 18:00, atualizado às 18:34 Facebook

Twitter

Partilhar

Marta Rangel é jornalista e uma das noivas da segunda temporada do programa da SIC “Casados à Primeira Vista”. Veja as melhores imagens no Instagram. A concorrente, de 37 anos, foi assessora do ex-ministro da Economia Manuel Caldeira Cabral, em 2016, e trabalhou para a estação pública RTP e para o Económico TV. Recorde-se que Marta casou-se com Luís, de 40 anos, quem já conhecia, de um encontro anterior. View this post on Instagram Marta e Luís já se conheciam, de um encontro anterior. Quis o destino que se voltassem a encontrar no altar! Qual é a probabilidade?!? 😳 #CasadosaPrimeira […]