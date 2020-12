As personalidades internacionais que partiram em 2020

Hoje às 18:00 Facebook

Maradona, Sean Connery, Kobe Bryant, Kenzo, Ennio Morricone ou Hosni Mubarak foram algumas das personalidades internacionais que morreram em 2020.

JANEIRO

- 10: o sultão Qabus bin Said, de 79 anos, modernizador de Omã, país que reinou durante quase 50 anos.

- 26: Kobe Bryant, de 41 anos, ex-jogador de basquetebol dos Los Angeles Lakers, cinco vezes campeão da NBA, morto num acidente de helicóptero com a filha Gianna, de 13 anos.

Kobe Bryant Foto: Frederic J. Brown / AFP

- 31: Mary Higgins Clark, de 92 anos, rainha do suspense, autora de uma série de "best-sellers" norte-americanos. Vendeu mais de 150 milhões de exemplares de livros em todo o mundo.



FEVEREIRO

- 5: Kirk Douglas, de 103 anos, um dos últimos monstros sagrados de Hollywood, que se tornou uma lenda após atuar em "Horizontes de Glória" e "Spartacus". Pai do ator Michael Douglas.



- 25: Hosni Mubarak, de 91 anos, ex-presidente da República egípcia (1981-2011), forçado a demitir-se após a Primavera Árabe.



MARÇO

- 8: Max Von Sydow, de 90 anos, ator franco-sueco, revelado por Ingmar Bergman.



- 24: Albert Uderzo, de 92 anos, ilustrador francês, criador, juntamente com Goscinny, da banda desenhada Astérix.



- 24: Manu Dibango, de 76 anos, lenda camaronesa do afro-jazz, vítima da covid-19.



- 29: Krzysztof Penderecki, de 86 anos, compositor e maestro polaco, personalidade da vanguarda musical dos anos 1960.



ABRIL

- 16: Luis Sepúlveda, de 70 anos, escritor chileno exilado após o golpe militar de Augusto Pinochet. Morreu em Espanha, onde vivia, vítima da covid-19.

Luis Sepúlveda Foto: Orlando Almeida / Global Imagens

- 29: Irrfan Khan, de 53 anos, astro de Bollywood e de Hollywood graças a filmes como "Quem quer ser milionário?", "Mundo Jurássico" e "A Lancheira".



MAIO

- 9: Richard Wayne Penniman, conhecido como "Little Richard", de 87 anos, cantor americano, intérprete lendário de "Tutti Frutti" e pioneiro do rock'n'roll dos anos 1950.



- 12: Michel Piccoli, de 94 anos, ator, ídolo do cinema francês.



- 31: Christo Vladimiroff Javacheff, conhecido como Christo, de 84 anos, búlgaro-americano, autor, junto com sua esposa, Jeanne-Claude, de obras monumentais efémeras.



JUNHO

- 8: Pierre Nkurunziza, de 55 anos, ex-presidente do Burundi (2005-2020), ex-líder rebelde hutu durante a guerra civil (1993-2006).



JULHO

- 6: Ennio Morricone, de 91 anos, maestro e compositor italiano. Escreveu mais de 400 partituras para filmes, com destaque para aqueles dirigidos por Sergio Leone.

Ennio Morricone Foto: Tiziana Fabi / AFP

- 26: Olivia de Havilland, de 104 anos, a Mélanie de "E tudo o vento levou" (1939), decana de Hollywood, vencedora de dois Óscares.



AGOSTO

- 24: Pascal Lissouba, 88 anos, primeiro presidente eleito no Congo em eleições pluralistas. Exilado em França após ter sido deposto em 1997.



SETEMBRO

- 2: Kaing Guek Eav, conhecido como "Duch", de 77 anos, o principal carrasco do regime de Pol Pot no Camboja.



- 9: George Bizos, de 92 anos, advogado sul-africano de Nelson Mandela e militante incansável dos direitos humanos durante o apartheid.



- 10: Diana Rigg, de 82 anos, atriz britânica, a Emma Peel da série de TV "Os Vingadores" e a Olenna Tyrell da "Guerra dos Tronos".

Diana Rigg Foto: Sebastien Nogier / EPA

- 18: Ruth Bader Ginsburg, de 87 anos, decana da Suprema Corte americana, ícone da esquerda progressista.



- 23: Juliette Gréco, de 93 anos, cantora e atriz francesa.



- 30: Quino, de 88 anos, caricaturista e ilustrador argentino, criador da personagem Mafalda nos anos 60.



OUTUBRO

- 4: Kenzo Takada, de 81 anos, fundador da marca Kenzo e o mais célebre dos estilistas japoneses, conhecido pelos seus estampados florais e coloridos, radicado em Paris.

Kenzo Foto: Joel Saget / AFP

- 29: Sindika Dokolo, de 48 anos, o empresário congolês e colecionador de arte, morreu enquanto fazia mergulho de apneia. Tornou-se conhecido por ser casado com Isabel dos Santos, a empresária e filha do ex-presidente angolano José Eduardo dos Santos, considerada a mulher mais rica de África.

- 31: Sean Connery, de 90 anos, ator escocês, vencedor de um Óscar, notabilizou-se ao ser o primeiro a dar vida a "James Bond" em "007".

Sean Connery Foto: Yuri Cortez / AFP

NOVEMBRO

- 24: Mamadou Tandja, de 82 anos, ex-presidente do Níger (1999-2010), personalidade enaltecida pela sua luta contra a pobreza e a sua austeridade, apelidado de "Baba Tandja" (o Pai da Nação).

- 25: Diego Maradona, de 60 anos, jogador internacional argentino, considerado um dos maiores craques do futebol de todos os tempos. Viveu os maiores momentos da sua carreira no Nápoles e na selecção Argentina, na qual conquistou o título de campeão do mundo de 1986.

Diego Maradona Foto: Pedro Pardo / AFP



DEZEMBRO

- 1: Henri Teissier, de 91 anos, arcebisto emérito de Argel, franco-argelino, testemunha direta dos atentados da "década negra" (1992-2002), artífice do diálogo islâmico-cristão.



- 2: Valéry Giscard D'estaing, de 94 anos, ex-presidente francês (1974-1981), pai de várias reformas emblemáticas da sociedade francesa como a da liberalização do aborto.

Valéry Giscard D'estaing Foto: Acques Demarthon / AFP

- 6: Tabaré Vázquez, 80 anos, ex-presidente do Uruguai (2005-2010 e 2015-2020) e primeiro chefe de Estado de esquerda naquele país sul-americano.



- 7: Chuck Yeager, de 97 anos, o piloto de testes da força aérea norte-americana que foi o primeiro a romper a barreira do som em 1947.

- 11: Kim Ki-duk, de 59 anos, realizador sul-coreano, vencedor do Leão de Ouro do Festival de Cinema de Veneza em 2012 com "Pietá". Morreu na Letónia devido a complicações relacionadas com a covid-19.

- 12: John Le Carré, nascido David Cornwell, de 89 anos, autor britânico de livros de espionagem, celebrizado por "O Espião Que Saiu do Frio" e a trilogia de "Smiley". Vendeu mais de 60 milhões de exemplares no mundo.



- 18: Pierre Buyoya, 71 anos, ex-presidente do Burundi (1987-1993 e 1996-2003).



- 28: Armando Manzanero, 86 anos, cantor e compositor mexicano, ídolo do bolero, morreu devido a complicações provocadas pela covid-19.



- 29: Pierre Cardin, 98 anos, estilista francês, nascido em Itália, pioneiro do pronto-a-vestir. Criou a marca com o seu nome no início da década de 1950.