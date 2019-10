As primeiras imagens dos sobrinhos gémeos de Diana Chaves

NTV Hoje às 10:33, atualizado às 11:08 Facebook

Os sobrinhos gémeos de Diana Chaves, Artur e Aurora, nasceram há seis dias e, nas redes sociais, já foram reveladas as primeiras fotografias dos recém-nascidos. A irmã da apresentadora e atriz, Sara Chaves, partilhou alguns registos dos gémeos, no perfil de Instagram, nas quais mostra o rosto dos bebés, contrariamente à fotografia de família publicada por Diana Chaves, logo após o nascimento dos recém-nascidos, na qual surgiu com a filha, Pilar, a irmã e os gémeos. https://www.instagram.com/p/B3HEHNIBsE-/ Os seguidores de Sara Chaves não tardaram a elogiar as imagens dos recém-nascidos, incluindo Diana Chaves. “São tão queridos! Estou apaixonada”, escreveu a […]