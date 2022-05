ASAP Rocky veste moda portuguesa em novo videoclipe

No filme que ilustra o novo single "DMB", dedicado à namorada Rihanna, o rapper exibe um fato da marca nacional Ernest W. Baker que, nascida em Viana do Castelo pelas mãos de Reid Baker e Inês Amorim, cruza os legados americano e minhoto dos designers.

Na aldeia global em que a internet transformou o mundo não há fronteiras e a moda está entre os setores que mais beneficia desta interligação económica, política, social e cultural, como provam as figuras públicas internacionais que vestem propostas de designers e marcas portuguesas. Foi o caso de ASAP Rocky, que esta semana surpreendeu ao trajar um fato da dupla Ernest W. Baker no videoclipe do novo single "DMB".

O projeto foi divulgado através das redes sociais e rapidamente os créditos foram promovidos pela marca da dupla Reid Baker e Inês Amorim - que se conheceu em Milão - , nascida num ateliê em Viana do Castelo, apesar do nome estrangeiro. É uma homenagem ao avô do americano Reid, que foi um dos primeiros publicitários de Detroit, no Michigan, se bem que as coleções se inspirem também nas raízes minhotas de Inês.

As propostas da Ernest W. Baker têm-se exibido no âmbito do Portugal Fashion, em Paris e no Porto, e vendem-se em mais de 20 países. O design de peças clássicas dirige-se a um público cosmopolita que se cruza no emaranhado cultural das grandes cidades. Um estilo que, pelos vistos, conquistou ASAP Rocky.

O fato foi escolhido para a cena em que o artista pede Rihanna em casamento. No vídeo, Rocky contracena com a namorada, grávida do primeiro filho do casal, cujo nascimento está previsto para breve.

"DMB" retrata uma história de amor e faz referência ainda às vezes que ASAP já foi preso, e é dedicada à cantora dos Barbados, com quem mantém uma relação estável. Nas redes sociais, o artista disse-se "orgulhoso" do resultado, agradecendo a Rihanna pela "motivação e participação".