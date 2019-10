Ator Albano Jerónimo casou-se

NTV Hoje às 11:38, atualizado às 11:52 Facebook

O ator uniu-se à enóloga Francisca Van Zeller, num casamento que decorreu de forma discreta, notícia a revista VIP. Albano Jerónimo e Francisca Van Zeller casaram-se, depois de dois anos de namoro. Segundo a edição deste sábado da revista VIP, o enlace aconteceu no dia 26 de agosto, dia de anos da enóloga, e decorreu no Porto. View this post on Instagram Your day :) Lançamento do Vale D. Maria VERY OLD TAWNY COLHEITA PORTO 1969 . . . We are buried beneath the weight of information, which is being confused with knowledge. Quantity is being confused with abundance and […]