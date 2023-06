Ator da Marvel acusado de assédio sexual

Tenoch Huerta, ator do segundo filme do "Black Panther", foi esta segunda-feira acusado de assédio sexual por uma ex-namorada. O ator emitiu um comunicado a negar as acusações.

O ator mexicano Tenoch Huerta, que ficou mundialmente conhecido por interpretar o vilão "Namor" no segundo filme do pantera negra, "Wakanda Forever", foi acusado de assédio sexual. A denúncia foi feita através das redes sociais pela mexicana Maria Elena Rios, uma conhecida cantora e ativista mexicana. Numa publicação no Twitter, Rios acusa o ator de ser um predador e protegido pela organização anti-racista "Poder Prieto", da qual o ator ainda faz parte, ao contrário da ativista.

"Deixei-vos muito claro quando deixei a seita que protege o violador e PREDADOR sexual Tenoch Huerta que não publicariam nada de mim. Mas eles foram atrás de mim num concerto hipócrita para evitar escândalos por causa do seu filme da Marvel. É muito difícil falar do abuso emocional e do poder de um predador sexual que é amado no mundo por interpretar uma personagem de um filme, como é o caso de Tenoch Huerta. Aparentemente encantador, a grande característica de um narcisista é mais uma boa dose de vitimização", escreveu.

Quando questionada sobre o motivo pelo qual não o denunciou mais cedo, Maria, que em 2019 foi vítima de um ataque planeado pelo ex-namorado, que contratou dois homens para a desfigurarem com ácido em 2019, e passou seis meses internada a recuperar das queimaduras, explicou que foi por medo de não acreditarem nela.

"E por que não denunciaste?': dizem os que vivem num país machista, onde a justiça é inatingível, onde quase te matam e mesmo assim não acreditam em ti nem chega a justiça. E não, não quero ser famosa. E não, não quero dinheiro porque sei trabalhar. Por que tardei em falar sobre isso? Porque tenho um processo. Por que não denunciei? Porque tinha medo que isto acontecesse: pessoas que recusam acreditar que um SUPER HERÓI é um abusador, manipulador e predador sexual. Sim, tu, Tenoch Huerta, abusas porque sabes que tens poder", acrescentou.

Ator nega as acusações

Entretanto, o ator emitiu um comunicado a negar as acusações. Na nota revelada pela Entertainment Tonight, Tenoch Huerta garantiu que teve uma relação "consensual" com a ativista e garante que já tomou medidas para proteger a reputação.

"Uma acusação falsa e completamente infundada sobre mim espalhou-se rapidamente - e não posso deixar que continue sem responder. Há cerca de um ano namorei com a Elena durante alguns meses. Foi totalmente consensual em todos os momentos, como inúmeros outros podem atestar. Durante o tempo que durou foi um relacionamento amoroso, caloroso e de apoio mútuo. Contudo, quando acabou, a Elena começou a deturpar as nossas interações tanto em particular como à frente de grupos de amigos em comum. Como resultado, há alguns meses, contratei uma equipa jurídica para iniciar as ações cabíveis para proteger a minha reputação e refutar essas acusações irresponsáveis ​​e falsas que podem causar grandes prejuízos e danos. Embora não seja perfeito, de todo, sei que estas alegações são simplesmente falsas", pode ler-se.

Segundo ator alvo de acusações

Antes de Tenoch Huerta, outro ator da Mavel foi alvo de acusações. Em março, Jonathan Majors, que dá vida a "Kang", o novo vilão da Marvel, e também ao antagonista de Michael B. Jordan em "Creed III", foi detido em Nova Iorque, depois de alegadamente ter agredido a namorada. Segundo um porta-voz da Polícia de Nova Iorque, citado pela agência Associated Press, a alegada vítima informou a polícia que foi agredida e apresentava ferimentos na cara e no pescoço.

De acordo com o site "TMZ", o casal ia num táxi, de regresso a casa, quando a namorada do ator viu mensagens que Jonathan trocou com outra mulher. Depois de ter sido confrontado, Majors ter-se-á irritado e agrediu a mulher com um estalo, além de a ter tentado asfixiar. A vítima acabou por fazer queixa e foi transportada para o hospital com ferimentos ligeiros. Jonathan Majors foi detido e acabou libertado, sob custódia.

Uma representante do ator reagiu à detenção e negou as acusações: "Ele não fez nada de mal. Estamos ansiosos para limpar o seu nome e esclarecer a questão", afirmou a advogada Priya Chaudhry, vincando que Majors foi, provavelmente, uma "vítima". "Estamos a reunir as provas e temos grandes expectativas que as acusações sejam retiradas em breve", afirmou. O processo ainda decorre - chegaram a ser apresentadas alegadas trocas de mensagens, não verificadas entre Jonathan e a alegada vítima, que pediu desculpa e admitiu agressões - e, segundo a "Variety", outras mulheres fizeram queixa do ator, que acabou por perder vários patrocínios.