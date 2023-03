Ator da Marvel detido depois de agredir namorada

Jonathan Majors foi detido, este domingo, em Nova Iorque, depois de alegadamente ter agredido a namorada. Representantes garantem que ator, entretanto libertado, está inocente e que, agora, só querem "limpar o nome".

A carreira de Jonathan Majors tem estado em ascensão mas desta vez não foi notícia pelos melhores motivos. O ator, que dá vida a "Kang", o novo vilão da Marvel, e também ao antagonista de Michael B. Jordan em "Creed III", foi detido este domingo em Nova Iorque, depois de alegadamente ter agredido a namorada. Segundo um porta-voz da Polícia de Nova Iorque, citado pela agência Associated Press, a alegada vítima informou a polícia que foi agredida e apresentava ferimentos na cara e no pescoço.

De acordo com o site "TMZ", o casal ia num táxi, de regresso a casa, quando a namorada do ator viu mensagens que Jonathan trocou com outra mulher. Depois de ter sido confrontado, Majors ter-se-á irritado e agrediu a mulher com um estalo, além de a ter tentado asfixiar. A vítima acabou por fazer queixa e foi transportada para o hospital com ferimentos ligeiros. Jonathan Majors foi detido e acabou libertado, sob custódia.

PUB

Uma representante do ator já reagiu à detenção e negou as acusações: "Ele não fez nada de mal. Estamos ansiosos para limpar o seu nome e esclarecer a questão", afirmou a advogada Priya Chaudhry, vincando que Majors foi, provavelmente, uma "vítima". "Estamos a reunir as provas e temos grandes expectativas que as acusações sejam retiradas em breve", afirmou.