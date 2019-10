Ator da série "Casa de Papel" rendido ao Porto

Sara Oliveira Hoje às 13:17 Facebook

Na Baixa da Invicta, ator sérvio Darko Peric conversou com o JN, antes de ser reconhecido por fãs da famosa série espanhola "Casa de papel".

Para muitos, o nome Darko Peric pode não dizer nada, mas se dissermos que se trata do homem que dá vida à personagem Helsinki na série da Netflix "La casa de papel", já a maioria sabe de quem se trata. Pela primeira vez na Invicta, "mas não em Portugal", Darko assumiu-se "apaixonado".

"Estou num hotel com vista para todo o rio. Tinham-me dito muitas vezes que tinha de vir cá, porque não tem nada a ver com Lisboa, e é fantástico", descreveu ao JN. E garantiu que é quase certo que voltará, até porque lhe faz lembrar as paisagens junto ao Danúbio, na Sérvia, onde nasceu.

Há 15 anos, escolheu morar em Barcelona, também por se ter enamorado. "Tem mar, tem montanha e é muito cosmopolita", declarou. Por coincidência, durante os distúrbios que ocorreram recentemente na cidade, estava em França, e só acompanhou a situação pelo Twitter.

A participação em "La casa de papel" transformou Darko numa celebridade internacional e o próprio reconhece que "mudou coisas" na sua vida, pois já não consegue andar anónimo pelas ruas. O mediatismo não o incomoda, embora reconheça que "tudo tem um limite" e que gosta da sua privacidade.

Em janeiro, estreia a quarta temporada e "será mais forte", antecipou Helsinki sem "dizer mais nada" para que não haja "spoilers". Sobre a sua personagem, garantiu que se sente "muito amado", notando que sabe o quanto os portugueses apreciam a série. "Tanto, que temos uma personagem chamada Lisboa", lembrou.

A primeira experiência na representação "foi na escola primária", mas a verdade é que Darko, de 42 anos, estudou Medicina Veterinária em Bucareste, Roménia, enquanto ia fazendo algumas curtas-metragens e performances com "amigos que estudavam teatro e cinema". Chegado a Barcelona, "comecei a fazer pequenas séries, fui a Madrid e logo decidi que queria ser ator", contou, numa conversa sem máscaras.

Ator gosta do calçado português

Darko esteve no Porto a convite da APICCAPS, para assistir ao desfile do coletivo de calçado no Portugal Fashion. E não foi por acaso. O "namoro" começou quando o artista elegeu sapatos portugueses para usar nas apresentações oficiais de "La casa de papel". De regresso a Espanha, levou um novo par na mala e que escolheu no espaço "The feeting room", no Largo dos Loios. Helsinki calça o 45 e nem sempre as marcas oferecem tão generosa medida, mas acabou por sair com as sapatilhas que exibiu depois na Alfândega.