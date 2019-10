Ator Diogo Carmona atropelado por comboio em São João do Estoril

NTV Hoje às 13:28, atualizado às 13:59 Facebook

Twitter

Partilhar

O ator Diogo Carmona foi atropelado por um comboio na linha de Cascais, em São João do Estoril. Segundo as últimas informações, poderá ter sido amputado ao pé direito. Foi este sábado à tarde que o drama atingiu o jovem que se notabilizou em “Floribella”, entre outras séries: Diogo Carmona foi atropelado por um comboio em São João do Estoril, na linha de Cascais, e poderá ter sido amputado a um pé, avança a revista VIP. View this post on Instagram Indo a caminho do teste de código! Wish me luck A post shared by Diogo Carmona (@carmonz) on Nov […]