O ator norte-americano Jamie Foxx foi internado, esta terça-feira, devido a "complicações médicas", informou a filha da estrela de Hollywood.

Corinee, a filha mais velha do ator de 55 anos, deu conta do sucedido através das redes sociais.

A "rápida intervenção", explicou a jovem de 29 anos, terá ajudado o pai a recuperar.

As causas do internamento ainda não foram reveladas, mas de acordo com o site "TMZ", Foxx consegue comunicar, "o que são boas notícias".