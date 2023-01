Ator Julian Sands desapareceu há seis dias num trilho da Califórnia

JN Hoje às 12:36 Facebook

Julian Sands, de 65 anos, está desaparecido desde sexta-feira, após ter ido caminhar para uma zona montanhosa a norte de Los Angeles, nos Estados Unidos da América. As operações de resgate estão a ser dificultadas pelas fortes tempestades.

Julian Sands aventurou-se num trilho, considerado "extremamente perigoso" por vários meios de comunicação norte-americanos, na serra de San Gabriel, a norte de Los Angeles na sexta-feira, dia 13 de janeiro. Foi a última vez que a família falou com o ator, que foi dado com desparecido por volta das 19h30.

Segundo a policia local, citada pela BBC, as equipas de resgate estão a ter dificuldades em encontrá-lo por causa das fortes tempestades que estão a atingir a região, e tiveram mesmo de abandonar as buscas por terra no fim de semana. "No entanto, continuamos a procurá-lo por helicóptero e drone". Quando as condições metereológicas melhorarem as buscas serão retomadas.

Nascido a 1958 em Yorkshire, Inglaterra, Sands atingiu a popularidade global com o romance "A Room With A View" de 1985. O ator de 65 anos também é conhecido pelos papéis nas séries "24" e "Smalville".

Atualmente estava a viver num bairro de Hollywood, em Los Angeles, com a mulher, a escritora Evgenia Citkowitz. O casal tem dois filhos.