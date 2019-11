Ator morreu enquanto gravava programa de TV

NTV Hoje às 17:25, atualizado às 17:41 Facebook

Godfrey Gao morreu, esta quarta-feira, enquanto estava a gravar o programa “Chase Me”, na China. Os paramédicos tentaram reanimar o ator durante três horas, mas não tiveram sucesso. O intérprete, de 35 anos, estava a correr no meio das gravações do “reality show” chinês quando caiu ao chão. Rapidamente, a equipa de médicos acudiu o também modelo no local, acabando por levá-lo para o hospital. As informações foram divulgadas pela agência JetStar Entertainment, que representa Godfrey Gao, ao site Just Shared. Contudo, ainda não se sabe as causas da morte do também modelo taiwanês. O intérprete foi o primeiro asiático […]