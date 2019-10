Ator Pedro Lima alerta para a importância do voto: “Amanhã pode ser tarde demais”

NTV Hoje às 17:00, atualizado às 17:11 Facebook

Pedro Lima já cumpriu o seu dever cívico, ao votar este domingo para as eleições Legislativas e apelou aos portugueses para fazerem o mesmo. “Obrigado a todos que lutaram com sacrifício pessoal e até das próprias vidas para que eu pudesse estar hoje a votar e escolher livremente. A Democracia foi a melhor solução até agora encontrada para a organização social do estado. Se bem me lembro significa o poder do povo”, começa por lembrar o ator. View this post on Instagram Obrigado a todos que lutaram com sacrifício pessoal e até das próprias vidas para que eu pudesses estar […]