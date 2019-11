Ator Renato Godinho recorda o “pior momento” da sua vida

NTV Hoje às 17:05, atualizado às 17:18 Facebook

O “Tiago” da novela da SIC “Terra Brava” deu uma entrevista ao programa de Daniel Oliveira “Alta Definição” na qual falou da sua separação. Olhos nos olhos. Foi assim a conversa deste sábado entre Daniel Oliveira e o entrevistado do “Alta Definição” Renato Godinho, que pode ser visto no papel de “Tiago” na novela da noite “Terra Brava”. View this post on Instagram 👌🏻 @renato_o_godinho A post shared by Daniel Oliveira (@daniel__oliveira) on Nov 16, 2019 at 6:27am PST Entre várias confissões, o intérprete confessou que o pior dia da sua vida foi a separação da ex-mulher, Patrícia Leitão, e […]