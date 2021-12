Atores com outras profissões no currículo

Sara Oliveira Hoje às 20:05 Facebook

Conhecidos pela arte de representar, são muitos os que somam carreiras em outras áreas, da psicologia à neurociência.

Se para muitos a carreira de ator relegou os estudos para segundo plano, para outros há sempre um plano B à conta de um percurso académico fora da representação. E há quem concilie a representação com outras profissões.

É o caso de Carla Andrino, atriz e psicóloga, assumindo os dois ofícios em pleno. Começou a representar muito antes de se licenciar, já depois dos 30 anos, conciliando os estudos com as gravações de "Os malucos do riso" (SIC). Já com o canudo na mão, entre projetos na televisão, a artista mantém dias certos para consultas.

Carla Andrino, atriz e psicóloga Foto: Direitos reservados

Caminho semelhante é desejado por Catarina Lopes Rebelo que, depois de concluída a licenciatura em Psicologia - à conta da qual esteve em Erasmus na Hungria- e dar cartas na ficção, está agora no mestrado. "Imagino-me já a dar consultas. A Carla Andrino é a minha inspiração", confessou a jovem, há pouco tempo, ao JN.

Há alguns anos a trabalhar entre Portugal e o Brasil à boleia da representação, Pedro Carvalho formou-se em Arquitetura, ao mesmo tempo que tirava o curso de Artes Cénicas. "Depois, a vida levou-me a seguir a carreira de ator", recorda em entrevistas. Nunca exerceu profissionalmente, mas vai aplicando os conhecimentos em decorações de interiores em proveito próprio ou de amigos e conhecidos, e mais recentemente no boutique hotel lisboeta Embaixador Apartaments and Suites, em que investiu.

Pedro Carvalho num dos ambientes criados para o boutique hotel que vai abrir em Lisboa Foto: Direitos reservados

Internacionalmente, também não faltam exemplos. Quem viu a personagem Amy na série "A teoria do Big Bang" não imaginará que a intérprete Mayim Bialik estudou durante sete anos para se diplomar em Neurociência.

James Franco tem formação em filolgia inglesa Foto: Direitos reservados

Galã de Hollywood, James Franco não se fica pela fama como ator. Além de ter frequentado a California State Summer School of the Arts durante vários anos e pintar, formou -se em Filologia Inglesa (e, posteriormente, fez o doutoralmento na Universidade de Yale), com especialização em Escrita Criativa na Universidade da Califórnia, em Los Angeles. Tem ainda vários livros publicados.

Natalie Portman publica em revistas científicas Foto: Direitos reservados

Na altura em que rodava a saga "Star Wars", Natalie Portman entrou na Universidade de Harvard. Concluiu Psicologia em 2003 e já viu dois artigos publicados em revistas científicas. Quanto a Emma Watson, que se celebrizou como Hermione Granger em "Harry Potter", cursou Literatura Inglesa na Universidade de Brown, Estados Unidos.