Atores Sara Matos e Pedro Teixeira vão ser pais

Foi com um vídeo da ecografia e o coração do feto a bateria que Pedro Teixeira e Sara Matos anunciaram que estão à espera do primeiro filho em comum.

O bebé juntar-se-á a Maria, de quase 11 anos, a primogénita do ator, que recebeu a novidade com especial alegria .

Sem nada escreverem, pois as imagens dizem tudo e espelham a emoção que marca a vida de Sara Matos e Pedro Teixeira que, após seis de vida em comum, se preparam para aumentar a família.

Ter um filho em comum era um desejo partilhado e que os atores já tinham tornado público em entrevistas. Em janeiro deste ano, Sara assumiu que iria ficar "muito feliz" se ficasse grávida, mas que não tinha prazos para acontecer.

Na verdade, a atriz já estaria à espera de bebé, mas ainda com pouco tempo de gestação. Cumpridos os três meses, esta segunda-feira, a novidade foi partilhada nas redes sociais.

Foi com um vídeo captado na última consulta, com a realização de uma ecografia, e o coração do feto a bater como som principal, que o casal revelou vai ser pai.

A publicação destaca ainda a felicidade de Maria, de 11 anos, após saber que vai ter mais uma irmã ou irmão. A menina é fruto da relação anterior de Pedro Teixeira com a também atriz Cláudia Vieira, e tem já uma irmã da parte da mãe.

A boa nova chega um dia depois de Sara Matos se despedir da personagem Elsa com o fim da novela "Terra Brava", na SIC.