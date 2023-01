Atriz Annie Wersching da série televisiva "24" morre vítima de cancro

JN/Agências Hoje às 23:39 Facebook

A atriz Annie Wersching, conhecida por séries de televisão como "24" ou "Timeless" morreu este domingo de manhã, aos 45 anos, vítima de cancro, depois de ter sido diagnosticada com a doença em 2020.

A morte da atriz foi confirmada hoje depois de pessoas próximas de Wersching terem partilhado uma campanha de financiamento online nas redes sociais para apoiar a sua família.

Wersching "era uma pessoa reservada por natureza e o diagnóstico ainda a fez mais reservada. Queria proteger os seus filhos, queria melhorar para poder continuar a trabalhar e, sinceramente, não queria falar disso. Queria viver a sua vida à sua maneira e estar com a sua família", lê-se na descrição na página GoFundme.

A produtora executiva da série "The Vampire Diaries" ["Diários do Vampiro"], Julie Plec - na qual Wersching teve um papel - partilhou a campanha no Twitter e lamentou a morte da atriz: "Descansa em paz Annie, eras uma alma maravilhosa",escreveu.

Numa publicação aos media locais, o ator Stephen Full, marido de Wersching, expressou os seus sentimentos em relação à perda: "Hoje há buraco cavernoso na alma desta família. Mas ela deixou-nos ferramentas para preenchê-lo".

Annie Wersching nasceu em St. Louis, Missouri, Estados Unidos, em 1977, licenciou-se em Belas Artes e iniciou a sua carreira no "Star Trek: Enterprise".

A sua carreira foi mais ampla na televisão, ao integrar séries como "Runaways", "The Vampire Diaries", "Bosch", "General Hospital", entre outros.

Desempenhou o papel da agente FBI Renee Walker, na série "24", e deu a voz a Tess no videojogo "The Last of Us".

A atriz, cujo tipo de cancro que lhe foi diagnosticado não foi revelado, deixa três filhos.