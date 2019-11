Atriz Bárbara Norton de Matos aparece “ferida” na cara e Rui Unas nega culpas

NTV Hoje às 11:51, atualizado às 12:00 Facebook

Twitter

Partilhar

O Dia das Bruxas continua a motivar os famosos a publicar fotos nas redes sociais. Desta vez foi a atriz da SIC Bárbara Norton de Matos a aparecer marcada no rosto. Rui Unas declinou responsabilidades… De Cristiano Ronaldo a Kim Kardashian, o mundo das figuras públicas celebra, como sempre, o Dia das Bruxas. Os atores portugueses não fugiram a esta moda e Bárbara Norton de Matos apareceu maquilhada com um visual aterrador e com a cara marcada por cicatrizes. View this post on Instagram Boo 👻 #halloweenparty A post shared by Barbara (@barbaranortondematos) on Oct 31, 2019 at 10:48am PDT […]