Atriz de Bollywood detida por ter comprado drogas para ex-namorado que se suicidou

AFP/JN Hoje às 11:30 Facebook

Twitter

Partilhar

A atriz de Bollywood Rhea Chakraborty foi detida na terça-feira por supostamente ter comprado drogas para o ex-namorado, o ator Sushant Singh Rajput, cujo suicídio gerou grande alvoroço nas redes sociais na Índia.

Rajput, de 34 anos, foi encontrado morto em junho no seu apartamento em Mumbai. As autoridades dizem que foi suicídio. A morte da estrela de Bollywood, que conta com muitos filmes de sucesso, desencadeou um debate sobre saúde mental na indústria multimilionária.

Mas a família de Rajput contestou as notícias de que o ator sofria de depressão e acusou a ex-namorada, Chakraborty, de 28 anos, de lhe roubar dinheiro e assediá-lo. Ela negou veementemente as acusações, mas foi detida na terça-feira. A Polícia também deteve outras pessoas ligadas ao caso, incluindo o irmão da atriz e um funcionário da casa de Rajput.

A principal agência anti-crime da Índia, o Central Bureau of Investigation, tem vindo a investigar a morte desde o mês passado. O Narcotics Control Bureau (NCB) está a investigar o consumo de canábis pela estrela.

"Iremos opor-nos às petições de fiança" para todos os suspeitos, disse o diretor do NCB, Mutha Ashok Jain, a jornalistas. A atriz está sob custódia judicial até 22 de setembro.

O caso tem feito manchetes durante os últimos meses, com a comunicação social a acompanhar de perto a troca de alegações entre a família de Rajput e Chakraborty.

Algumas celebridades, incluindo a atriz Sonam Kapoor e o diretor Anurag Kashyap, acusaram os canais de televisão de realizarem uma "caça às bruxas" contra Chakraborty.