Cynthia Nixon é mais conhecida pelo papel da advogada Miranda Hobbes, que interpretou durante vários anos na série "Sexo e a Cidade". Nos últimos dias, o vídeo onde recita um poema sobre as "regras" impostas às mulheres tornou-se viral. "Sê uma senhora, dizem eles" faz parte de uma campanha de uma revista de moda.

"Sê uma senhora, dizem eles. A tua saia é demasiado curta. A tua blusa é muito pequena. As tuas calças estão muito apertadas. Não mostres tanta pele. Não mostres as tuas coxas. Não mostres o teu peito". Estas são as frases iniciais de um poema de 2017 sobre as regras e os padrões impostos às mulheres, escrito por Camille Rainville, uma blogger de 22 anos. O discurso, ritmado e incisivo, é dito pela atriz Cynthia Nixon, um dos rostos mais conhecidos da série da HBO, "Sexo e a Cidade".

A iniciativa foi criada pela revista independente de moda "Girls. Girls. Girls", que se tornou famosa por colocar na capa, em 2018, a atriz Rachel McAdams com um vestido glamoroso e uma bomba de leite em funcionamento. A canadiana conhecida pelo papel em "O Diário da Nossa Paixão", filme de 2004 com argumento de Nicholas Sparks, tinha sido mãe há seis meses.

No vídeo de quase três minutos são proferidas algumas das críticas ditas a mulheres de todo o mundo, que vão desde reparos ao peso à maneira como se apresentam (com ou sem maquilhagem, depiladas ou não, emocionais ou frias).

A acompanhar as palavras surgem imagens de Donald Trump, Harvey Weinstein (produtor norte-americano acusado de violação e assédio sexual) e até do Papa Francisco (quando dá palmada na mão de uma mulher que o aborda de forma abrupta na Praça de São Pedro). Mas a sucessão de imagens toca em várias áreas: política, moda, sociedade e entretenimento. Ninguém é isento neste vídeo.

"Não sejas tão gorda. Não sejas tão magra. Não sejas tão larga. Não sejas tão pequena. Come. Reduz. Pára de comer tanto. Não comas tão rápido. Pede uma salada. Não comas hidratos. Passa a sobremesa. Precisas de perder peso. Cabe nesse vestido", ouve-se mais à frente no vídeo.

Embora o discurso esteja muito centrado na imagem das mulheres, há temas mais sérios a pontuar as palavras como a violação, maternidade e desigualdade de género. "Não sejas violada. Protege-te. (...) Traz gás pimenta. Compra um apito de violação. Segura as tuas chaves como uma arma. Participa num curso de defesa pessoal. Verifica o teu carro. Fecha as portas. Não saias sozinha".

"Sê uma senhora, dizem eles" teve milhares de partilhas e Cynthia Nixon veio mais tarde comentar no Twitter a sua participação no vídeo. "Orgulhosa por estar envolvida neste poderoso filme que atingiu tantas pessoas em todo o mundo", escreveu.

Cynthia Nixon num comício de campanha de Bernie Sanders Foto: EPA

A atriz norte-americana de 53 anos tem participação ativa na política dos Estados Unidos: atualmente apoia o candidato Bernie Sanders nas primárias democratas, que vão eleger quem concorre contra Donald Trump nas presidenciais de 3 de novembro deste ano. A 11 de fevereiro, Cynthia Nixon desencorajou os apoiantes de Sanders de vaiar Hillary Clinton num comício em New Hampshire. "Não, não, não vamos fazer isso aqui", disse perante uma sala cheia.