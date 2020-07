Atriz Madalena Brandão infetada com covid-19 e a recuperar em casa

Sara Oliveira Hoje às 12:55 Facebook

A gravar atualmente a próxima novela da TVI "Amar demais", Madalena Brandão revelou no Instagram que, após sentir "algumas dois de cabeça" e ter "uma temperatura acima do normal", fez o teste à covid-19. "O resultado foi positivo" e a atriz está "sob observação em casa".

Depois de vir a público que havia casos de infetados com o novo coronavírus em produções da Plural, Madalena fez questão de assumir que é uma das visadas. "Tenho tido todos os cuidados, não tive comportamentos de risco e, mesmo assim, aconteceu, por isso, peço que tenham atenção e sejam vigilantes a qualquer sintoma que se apercebam. Esta, infelizmente, é a nova normalidade e temos de estar atentos a qualquer sintoma", alertou através das redes sociais.

A atriz faz parte do elenco da próxima novela da TVI "Amar demais", cujas gravações se mantêm, apesar de algumas alterações de planos. Sabe-se que há outro caso confirmado e todos os que estiveram contactos com as pessoas que deram positivo foram enviadas para casa, o que obrigou a ajustes.

"Nos últimos dias senti-me com algumas dores de cabeça e tive uma temperatura um pouco acima do normal que, tendo em conta a situação atual, me fez decidir imediatamente fazer o teste à COVID-19. O resultado foi positivo", contou Madalena Brandão, esta terça-feira.

Diagnóstico feito, "agora é aceitar, descansar, reforçar o sistema imunitário, lidar com as ansiedades e dúvidas que possam surgir e esperar", assumiu. A artista tem dois filhos, Duarte, de nove anos, e José, de quase três, fruto da relação com João Correia Pereira, que estarão agora entre as suas principais preocupações.